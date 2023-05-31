Прогноз погоды на 1 июня: каким в Украине будет первый день лета

Первый день лета, 1 июня, в Украине будет тепло. Осадки будут лишь местами в некоторых регионах страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В четверг переменная облачность. Ночью в Приазовье, а днем в Запорожской области, на востоке, Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории осадков не будет.

Ночью температура воздуха будет составлять 8-13° тепла. Чуть теплее в ночные часы будет в южной части страны — до +17°. Днем воздух прогреется до 22-27° тепла. В восточных областях столбики термометров покажут +19-24°.

Прогноз погоды на четверг, 1 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В регионе 1 июня переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +8-13 °. Днем температура воздуха поднимется до 22-27 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +10-12°, а днем — около 25° тепла.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" прогнозируют, что июнь в Украине будет теплым. Средняя месячная температура в июне будет в пределах от 18° до 23° тепла. В горах будет прохладнее – +15°-19°. Отмечается, что это на 1-1,5 градуса выше нормы.

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