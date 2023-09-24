У Лондоні пройшов мітинг на підтримку повернення Британії до Євросоюзу

Більшість британців змінили свою думку після Brexit та виступають за повернення до ЄС.

У Лондоні 23 вересня протестувальники вийшли на вулицю з вимогою скасувати вихід Великої Британії з Європейського союзу та повернутись до блоку.

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Про це інформує The Guardian.

Натовп проєвропейських налаштованих людей зібрався біля готелю Hilton на Парк-Лейн у центрі Лондона та провели Національний марш приєднання до ЄС (NRM). У руках протестувальники тримали прапори Євросоюзу та були одягнені у блакитний одяг.

"Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідні люди – платимо за це, і нам потрібно щось з цим робити", - сказав один із мітингувальників.

Він заявив, що згідно з останніми опитуваннями, 60% населення країни та 80% людей віком до 25 років виступають за повернення до Європейського союзу.

"Мені було лише 14 років, коли відбувся референдум, тому була величезна кількість моїх однолітків, які ніколи не мали шансу, щоб їхні голоси були почуті", — сказала 21-річна Сейра, яка вийшла із плакатом на мітинг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість британців заявили, що рішення про Brexit було помилковим, і хочуть повернутися до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня 2020. 23 червня 2016 року країна провела референдум щодо членства Британії в ЄС. За його результатами більшість виборців виявили своє бажання покинути союз, але розрив був несуттєвий (51,9 % проти 48,1 %). Його ініціатором був колишній прем'єр Борис Джонсон.

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