Brexit був помилкою: більшість британців хочуть повернутися до ЄС - Reuters

Економісти кажуть, що Brexit навряд чи сприяє розвитку економіки Британії. Тим часом прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що вихід із ЄС приносить переваги.

Більшість британців британців заявили, що рішення про Brexit було помилковим, і хочуть повернутися до ЄС.

Про це свідчиться нове соцопитування YouGov, передає Reuters.

Відповідно до опитування, у червні 2016 року 57% британців вважали, що рішення вийти з Європейського Союзу в 2016 році було неправильним, лише 32% вважали його правильним. Зараз б ільше половини - 55% - заявили, що проголосували б за повернення до ЄС, проти були 31%.

"Опитування, в якому взяли участь понад 2000 британців, показало, що 63% вважають Brexit більше провалом, ніж успіхом, у порівнянні з 12%, які бачать його більше успіхом. Ще 18% сказали, що ні те, ні інше", - наводять такі дані журналісти.

Тим часом прем’єр-міністр Ріші Сунак у травні заявив, що Brexit приносить переваги, посилаючись на свою політику вільних портів - спеціальні зони, що містять податкові та митні пільги та спрощені правила торгівлі - і зниження ПДВ, що, за його словами, здешевить пиво та гігієнічні товари.

Однак економісти кажуть, що вільні порти навряд чи сприятимуть розвитку економіки Британії, але можуть мати обмежену цінність як інструмент регіонального розвитку.

Варто додати, що Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня 2020. 23 червня 2016 року країна провела еферендум щодо членства Британії в ЄС. За його результатами більшість виборців виявили своє бажання покинути союз, але розрив був несуттєвий (51,9 % проти 48,1 %). Його ініціатором був колишній прем'єр Борис Джонсон.

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