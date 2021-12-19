Британський міністр, відповідальний за Brexit, подав у відставку

Таке рішення міністр пояснив розбіжностями з прем'ром країни Джонсоном.

Міністр кабінету у Великій Британії лорд Девід Фрост, який є ключовою особою під час перемовин щодо Brexit, подав у відставку 19 грудня.

Про це повідомляє вилання BBC.

У листі, адресованому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, зазначає, причиною своєю відставки посадовець назвав розбіжності з ним. Зокрема, він "побоюється через теперішній напрямок руху" в державі і висловив сподівання, що прем’єр "не спокуситься" на вживання "примусових заходів" у боротьбі з COVID-19.

Заступник лідера лейбористів Анджела Рейнер сказала, що відставка Девіда Фросат говорить про те, що в уряді "повний хаос і що країну чекає кілька невизначених тижнів".

Слід зазначити, на початку цього тижня Джонсон зіткнувся з найбільшим за час свого прем'єрства повстанням депутатів-торі через заходи щодо обмеження поширення нового варіанту Omicron.

Нагадаємо, в Англії в суботу, 18 грудня, кількість пов'язаних із новим штамом COVID-19 "Омікрон" смертей зросла до семи. Зазначається, що кількість госпіталізацій серед пацієнтів з новим варіантом коронавірусу в країні збільшилася з 65 до 85.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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