Каким будет курс доллара в октябре – прогноз экспертов

Будет ли расти курс доллара в Украине в октябре 2023 года.

В Украине официальный курс Нацбанка составляет 36,56 грн/доллар. По состоянию на вторник, 26 сентября, в обменниках доллар продают в среднем за 37,80 грн.

По словам экспертов, октябрь не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке. ТСН.ua проанализировал, что будет с курсом доллара в октябре.

Финансисты говорят, что в октябре 2023 года наличный валютный рынок будет формировать несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорит, что курс доллара будет колебаться в рамках 37,5 -40 грн/$. В то же время, разница между курсом покупки и продажи составит до 0,3-0,4 грн.

Он также отметил, что возвращение НБУ в плавающий курс валют – самое главное изменение, которое может произойти в октябре.

Следовательно, наличный рынок на такое изменение конъюнктуры может отреагировать мгновенно: курс может несколько вырасти (в пределах 5%), но постепенно вернется в рамки указанного коридора.

Курс доллара не будет расти, пока есть поддержка Запада

Экономист Владимир Дубровский прогнозирует, что в октябре стоимость валюты в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания. По его словам, у НБУ достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений.

"Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний не должно быть. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривна входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или резкого замедления нет", — говорит экономист о курсе доллара в обменниках.

Он также подчеркнул, что пока Запад поддерживает Украину – никаких сильных колебаний на валютном рынке быть не должно. Ведь резервы под контролем, валюта поступает все время. А Нацбанк держит курс таким, который сегодня комфортен для экономики.

Стабильность доллара благодаря международным кредитам

Руководитель отдела аналитики Forex Club Александр Паращий говорит, хотя в Украине нестабильная торговля и экономика, однако на курс доллара почти ничего не влияет. В ближайшее время ожидать резкого изменения стоимости валюты не стоит.

Благодаря международным кредитам и грантам курс доллара сильно не подорожает. Объемы импорта почти на $20 млрд по итогам года превысят объем экспорта.

Стоит ли сейчас скупать доллары

Экономист Олег Пендзин говорит, что до конца осени следует зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах, потому что пока не ожидает девальвации гривны выше 39 грн/доллар в покупке.

"Купленные сейчас доллары или евро будут лежать до конца года мертвым грузом "под одеялом", а каждая тысяча гривен на депозите принесет прибыль минимум в 10 гривен в месяц", – говорит эксперт.

А финансовый эксперт Андрей Шевчишин советует тем, кто хочет гарантированно сохранить сбережения на длительный период (год и больше), валюту не продавать, а наоборот, покупать, пока она дешевеет.

При этом эксперт рекомендует пользоваться постановлением НБУ от 29 августа – купить у банка безналичные доллары по выгодному курсу (для физлиц это 37,4-37,5 грн/доллар с учетом комиссионных сборов) и держать их на счету или сразу конвертировать в наличные деньги.

Курс валют на 26 сентября

Доллар – 36,56 грн;

Евро – 38,87 грн;

Польский злотый – 8,47 грн.

Средний курс доллара в банках – 37,20–38,80 грн.

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