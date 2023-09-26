Яким буде курс долара у жовтні – прогноз експертів

Чи зростатиме курс долара в Україні у жовтні 2023 року.

В Україні офіційний курс Нацбанку становить 36,56 грн/долар. Станом на вівторок, 26 вересня, в обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн.

За словами експертів, жовтень не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку. ТСН.ua проаналізував, що буде з курсом долара у жовтні.

Фінансисти кажуть, що у жовтні 2023 року готівковий валютний ринок формуватимуть кілька важливих чинників, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий каже, що курс долара коливатиметься в рамках 37,5 -40 грн/$. Водночас різниця між курсом покупки та продажу складе до 0,3-0,4 грн.

Він також зауважив, що повернення НБУ до плаваючого курсу валют – найголовніша зміна, яка може статися у жовтні.

Відтак готівковий ринок на таку зміну кон’юнктури може відреагувати миттєво: курс може дещо зрости (в межах 5%), але поступово повернеться в рамки означеного коридору.

Курс долара не буде рости, поки є підтримка Заходу

Економіст Володимир Дубровський прогнозує, що у жовтні вартість валюти в обмінниках не буде демонструвати сильні коливання. За його словами, НБУ має достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін.

"Плюс-мінус десяток копійок. Але сильних коливань не повинно бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі. Причин для прискорення або різкого уповільнення немає", - каже економіст про курс долара в обмінниках.

Він також наголосив, що поки Захід підтримує Україну – ніяких сильних коливань на валютному ринку бути не повинно. Адже резерви під контролем, валюта надходить весь час. А Нацбанк тримає курс таким, який на сьогодні комфортний для економіки.

Стабільність долара завдяки міжнародним кредитам

Керівник відділу аналітики Forex Club Олександр Паращій каже, хоча в Україні нестабільна торгівля й економіка, однак на курс долара майже нічого не впливає. Найближчим часом очікувати на різку зміну вартості валюти не варто.

Завдяки міжнародним кредитам та грантам курс долара сильно не здорожчає. Обсяги імпорту майже на $20 млрд за підсумками року перевищать обсяги експорту.

Чи варто зараз скуповувати долари

Економіст Олег Пендзин говорить, що до кінця осені варто заробляти на короткотермінових гривневих депозитах, бо поки не очікує девальвації гривні вище 39 грн/долар у купівлі.

"Куплені зараз долари або євро лежатимуть до кінця року мертвим вантажем "під ковдрою", а кожна тисяча гривень на депозиті принесе прибуток мінімум у 10 гривень за місяць", – каже експерт.

А фінансовий експерт Андрій Шевчишин радить тим, хто хоче гарантовано зберегти заощадження на тривалий період (рік і більше), валюту не продавати, а навпаки, купувати, поки вона дешевшає.

При цьому експерт рекомендує користуватися постановою НБУ від 29 серпня – купити у банку безготівкові долари по вигідному курсу (для фізосіб це 37,4-37,5 грн/долар з урахуванням комісійних зборів) і тримати їх на рахунку або одразу конвертувати у готівку.

Курс валют на 26 вересня

Долар – 36,56 грн;

Євро – 38,87 грн;

Польський злотий – 8,47 грн.

Середній курс долара у банках – 37,20-38,80 грн.

Читайте також: