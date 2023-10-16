Байден может прибыть в Израиль — СМИ

США и Израиль обсуждают возможность ближайшего визита американского президента Джо Байдена в Израиль, сообщает информированный источник.

Об этом пишет Sky News.

По словам источника, это происходит по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Это произойдет после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, проведшего в регионе почти неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как Россия может использовать войну в Израиле против Украины.

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