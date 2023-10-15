Путин – о возможной войне РФ из США: "Мы все готовимся"

Путин озвучил свой принцип, которого придерживается во время правления: "Хочешь мира — готовься к войне".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы в США "готовятся к войне" с Россией и Китаем.

Такое заявление глава озвучил российским пропагандистам.

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"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, но если они хотят воевать с Россией, то это совсем другая война", — сказал он.

Кроме того, хозяин Кремля цинично сравнил войну в Украине, которую ведут его войска, и в Израиле. Он заявил, что его "СВО" – это совсем другое, чем сейчас происходит на Ближнем Востоке.

"Это не проведение СВО. Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить. А если говорить о войне с крупными ядерными государствами, то это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме это может спасти". по мнению. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Ерунда, конечно", — уверен диктатор РФ.

Напомним, ранее Путин прокомментировал украинское контрнаступление.

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