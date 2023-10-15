После стрельбы Израиль ввел запретную зону на границе с Ливаном

После стрельбы, произошедшей на севере Израиля, ввели 4-километровую запрещенную зону на границе с Ливаном.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля "ЦАХАЛ".

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"Согласно оценке ситуации и недавнему инциденту со стрельбой на севере Израиля, территория до четырех километров от северной границы с Ливаном закрыта. ЦАХАЛ подчеркивает, что вход на территорию запрещен, и просит общественность знать об этом и не заходить на территорию", — сказано в заявлении.

Армия обороны Израиля призвала мирных жителей, проживающих в районе в двух километрах от границы, оставаться вблизи охранных зон.

"Кроме того, GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями. Граждане в этом районе должны знать, что ограничения GPS могут повлечь за собой временные сбои в программах на основе определения местоположения", — отметили в сообщении.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники в ЦАХАЛ сообщает, что Израиль на несколько дней отложил операцию в секторе Газа.

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