Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну

Для Ирана наземная операция в Газе – "красная линия".
Иран из-за ООН предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну.
Об этом сообщает Axios два дипломатических источника, знающих ситуацию.
По данным источников, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в субботу, 14 октября, в Бейруте. После встречи последний позвонил по телефону израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби и другим официальным лицам и передал сообщение Ирану.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что наземная операция в Газе – это для них "красная линия".
"Иран направил Израилю сообщение в субботу, в котором подчеркнул, что он не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но что ему придется вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится", — говорится на сайте издания.
Журналисты информационного агентства отмечают, что "боевые действия между ХАМАС и Израилем перерастут в региональную войну, если Иран втянется прямо или косвенно". Это Тегеран может сделать через группу боевиков в Сирии или, поддержав любое решение "Хезболла".
Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля объявил начало возмездия ХАМАС. Это он сказал, когда посетил кибуц Беэри и кибуц Кфар-Азза — два пограничных населенных пункта возле Сектора Газы, пострадавших во время кровавой атаки на эти территории.
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