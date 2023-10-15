Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну

Иран из-за ООН предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну.

Об этом сообщает Axios два дипломатических источника, знающих ситуацию.

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По данным источников, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в субботу, 14 октября, в Бейруте. После встречи последний позвонил по телефону израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби и другим официальным лицам и передал сообщение Ирану.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что наземная операция в Газе – это для них "красная линия".

" Иран направил Израилю сообщение в субботу, в котором подчеркнул, что он не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но что ему придется вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится", — говорится на сайте издания.

Журналисты информационного агентства отмечают, что " боевые действия между ХАМАС и Израилем перерастут в региональную войну, если Иран втянется прямо или косвенно". Это Тегеран может сделать через группу боевиков в Сирии или, поддержав любое решение "Хезболла".

Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля объявил начало возмездия ХАМАС. Это он сказал, когда посетил кибуц Беэри и кибуц Кфар-Азза — два пограничных населенных пункта возле Сектора Газы, пострадавших во время кровавой атаки на эти территории.

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