Армия обороны Израиля зашла в Сектор Газа: что происходит

Армия обороны Израиля сообщает, что пехота и танки вошли на территорию сектора Газа. Это осуществляется в пределах "локальных рейдов", чтобы очистить территорию от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

Об этом пишет The Times of Israel.

Подробности

В ЦАХАЛе заявляют, что войска уничтожили несколько террористов в этом районе. В частности, речь идет о ячейке ХАМАС, которая выпустила противотанковые управляемые ракеты по Израилю. Войска не вошли вглубь Газа.

Кроме того, военные пытались отыскать то, что поможет в поиске пропавших без вести.

"Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках", – говорит контр-адмирал Даниэль Хагари.

По предварительным оценкам, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАС во время его убийственного нападения в прошлую субботу. ЦАХАЛ сообщил семьям 120 заложников о том, что их близкие содержатся в Секторе Газы.

Заметим, один из лидеров ХАМАС Халед Машал призвал мусульман всего мира устроить погром евреев в пятницу, 13 октября. Израиль просит своих граждан по всему миру быть осторожными, во многих странах принимаются меры по охране еврейских общин, учреждений и учреждений.

Читайте также: