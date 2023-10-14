Как изменится погода сегодня, 14 октября

В субботу, 14 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Утром в южной части, центральных и восточных областях будет туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +19...+24℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +19...+24℃, в Киеве +21...+23℃.

Когда в Украине выпадет снег – читайте в новости.