Як зміниться погода сьогодні, 14 жовтня

У суботу, 14 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вранці у південній частині, центральних та східних областях буде туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря +19... +24℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області +19... +24℃, у Києві +21... +23℃.

Коли в Україні випаде сніг - читайте у новині.