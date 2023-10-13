Коли в Україні випаде сніг: синоптикиня назвала дату

Наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Але перед цим відчутно похолодає.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а від 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9....+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", - уточнила Діденко.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.