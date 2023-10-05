В Україні різко зміниться погода: синоптикиня уточнила, коли очікувати похолодання

Завтра, 6 жовтня, в Україні максимальна температура повітря сягне +14...18°С, на півдні +19...23°С. Дощі можливі лише у південній частині та у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

У Києві у п'ятницю, 7 жовтня, очікується суха погода. Вдень +15...16°С.

"Субота в Україні буде свіжою, з дощами по півночі, у неділю - дощі та холод, лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода", - додала Діденко.

На початку наступного тижня буде холодно. У другій половині можливе потепління.

Раніше синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень і заявили, що бабиного літа в Україні не буде.