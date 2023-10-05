В Украине резко изменится погода: синоптик уточнила, когда ожидать похолодания

Завтра, 6 октября, в Украине максимальная температура воздуха составит +14...18°С, на юге +19...23°С. Дожди возможны только в южной части и в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в пятницу, 7 октября, ожидается сухая погода. Днем +15...16°С.

"Суббота в Украине будет свежей, с дождями на севере, в воскресенье — дожди и холод, только на юге и юго-востоке задержится более теплая погода", — добавила Диденко.

В начале следующей недели будет холодно. Во второй половине возможно потепление.

Ранее синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь и заявили, что бабьего лета в Украине не будет.