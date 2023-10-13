Когда в Украине выпадет снег: синоптик назвала дату

В страну идет похолодание.
В конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, в Украине ожидается снег. Но перед этим ощутимо похолодает.
Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег.
"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и в Закарпатье до +15 градусов", — уточнила Диденко.
Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.
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