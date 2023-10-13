"Всемирный погром" в пятницу, 13-го: ХАМАС призвал к глобальному террору против евреев

Во всем мире проходят как акции протеста палестинцев, так и митинги в поддержку Израиля.

Один из лидеров ХАМАС Халед Машал призвал мусульман всего мира устроить погром евреям в пятницу, 13 октября. Израиль просит своих граждан по всему миру быть осторожными, во многих странах принимаются меры по охране еврейских общин и учреждений.

Об этом говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале ТСН.ua.

"Всемирный погром евреям" один из лидеров ХАМАС Халед Машаль объявил еще 11 октября. "Я призываю вас в этот момент мобилизоваться для джихада", — обратился он к мусульманам всего мира.

Джихад, по его словам, должен начаться в пятницу, 13 октября. Тех, кто не может или не хочет становиться вооруженной борьбой, Машаль призвал поддержать ХАМАС донатом.

На территории Израиля полиция находится в полной готовности, а израильтянам за границей рекомендуют быть внимательными и избегать массовых скоплений людей.

Ситуация в Европе

В Амстердаме по соображениям безопасности 13 октября было отменено занятие в трех еврейских школах.

Поручили охранять еврейские общины и в Литве. Полиция будет патрулировать улицы у синагог, еврейских школ, мемориалов и кладбищ. К счастью, пока инцидентов там не фиксировали.

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Вечером 12 октября в центре Парижа сторонники Палестины устроили многотысячный митинг в поддержку ХАМАС. Несмотря на запрещение подобных акций, арабы вышли на улицы французской столицы. На площади Республики, где красуется статуя Марианны – символ Франции, они развернули палестинские флаги.

Основное их требование: свобода Палестины и прекращение бомбардировки Сектора Газы. Против митингующих применили водометы и слезоточивый газ.

Не спокойно было в Лондоне. На запись видео попали две палестинские женщины, которые срывали с городских столбов постеры с похищенными ХАМАСом израильскими детьми. На возмущение местных реагировали призывами "подумать о палестинских детях".

Запретили протестовать палестинцам и в Берлине. В немецкой столице озабочены тем, что протесты могут снова перерасти в насилие, как на днях это уже произошло в районе Нойкельн, где проживают многие мигранты с Ближнего Востока.

Поддержка Израиля

Выходят люди и в поддержку Израиля.

Большую акцию устроили в Нью-Йорке, где, кстати, проживает самая большая в мире еврейская община.

Неожиданно многие вышли и на улицы Токио. Израильтяне поблагодарили их за такую поддержку в сети.

Война в Израиле

В ночь на 13 октября в Иерусалиме устроили теракт. В центре города неизвестный начал стрельбу. Двоих ранил, а сам был ликвидирован полицией.

ЦАХАЛ продолжает военную операцию в Секторе Газы, из северной части которого призывают уехать местных жителей в течение суток. Боевики ХАМАС засели в тоннелях под гражданскими объектами: зданиями больниц и школ.

Не прекращает ЦАХАЛ и бомбардировку Сектора Газа. Правозащитники обвинили Армию обороны Израиля в использовании фосфорных бомб, но израильские военные это отрицают. Впрочем, от жестких действий против террористов не отказываются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ХАМАС объявил джихад Израиля! Что это значит и почему 13 октября — очень опасный день?"

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором сотни иорданцев и ливанцев с флагами направляются к границам Израиля. Правоохранители пытаются разгонять их слезоточивым газом, но митингующих это не останавливает.

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