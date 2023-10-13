Украинцы могут быть среди пленных у боевиков ХАМАСа: как их ищут

В плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины, о чем свидетельствует предварительная информация от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире "Суспильного".

Что известно об украинцах в плену ХАМАСа

Посол в Израиле проинформировал, что место нахождения определенного количества украинцев до сих пор не известно.

"Не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", – рассказал Корнийчук.

По его словам, в ходе розыска украинцев дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

Как ищут украинцев в Израиле

"На постоянной основе ищем людей – и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших украинцев – ред)", – рассказал Корнийчук.

Он также сообщил, что из семи погибших в Израиле украинцев только одна гражданка имела всего украинский паспорт.

"Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не уменьшает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные – это местные жители", – объяснил дипломат.

Напомним, из-за нападения ХАМАСа на Израиль количество погибших украинцев возросло до семи. Это данные на 12 октября. Еще девять украинцев были ранены и такое же количество считается пропавшими без вести.

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