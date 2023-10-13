Ночь в регионах Украины: где были "прилеты" и взрывы

Россияне продолжают обстреливать мирные города.
Ночь на 13 октября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.
Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.
Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (18 взрывов). Враг стрелял из минометов и артиллерии.
В селе Семеновской громады Новгород-Северского района после обстрелов горели 4 частных дома. Без жертв.
Сумщина: утром россияне совершили 1 обстрел Юнаковской громады. Зафиксировано 2 взрыва из гранатомета АГС. Без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Середино-Будская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
В результате обстрела повреждены: административное здание, гараж, хозяйственное сооружение; окна в детском саду; помещение, легковой автомобиль, в 5-этажном жилом доме повреждены окна.
Запорожская область: за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 150 ударов по 22 населенным пунктам.
В результате артобстрела Гуляйполя ранения получила 62-летняя женщина.
Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Днепропетровщина: сегодня утром взрыв прогремел в Криворожском районе. Информация о последствиях уточняется.
Ночью под вражеским огнем были Никополь и Марганецкая громада.
Российские захватчики били по ним из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Пострадали частный дом и хозяйственное сооружение. Обследование территорий продолжается. К счастью, людей не задело.
Вчера в течение дня враг бил по Никопольщине тяжелой артиллерией. Атаковал также дроном-камикадзе.
В самом Никополе повреждены 2 гостиницы, многоэтажка и 9 частных домов. Изуродованы 5 хозяйственных построек и гараж, газопроводы и линия электропередач.
В Марганецкой громаде повреждены 5 домов местных, газопровода, электросети.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов.
На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак у Ивановки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Вчера в результате ночных обстрелов КАБом поля в с.Подлиман Изюмского района уничтожены посевы.
В с. Рубежное Чугуевского района гражданский мужчина выполнял на территории своего дома ремонтные работы и взорвался на неизвестном взрывном предмете. Госпитализирован.
В Изюмском районе между селами Явирское и Волчий Яр в поле на противопехотной мини ОЗМ-72 взорвался мужчина. Госпитализирован.
Луганщина: по всей линии фронта враг вчера бил из артиллерии, под ударами оказались Невское, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. Так, в Невском зафиксировано два взрыва авиабомб КАБ-500.
Оккупанты продолжают давление на Макеевку и в Кременских лесах – там отбиты пять попыток штурма.
За сутки противник совершил 158 обстрелов (564 снаряда).
Донетчина: по населенным пунктам области россияне за прошедшие сутки совершили 22 обстрела.
Под огнем – 12 населенных пунктов.
Повреждены 32 жилых дома (из них 7 – многоквартирные), 3 здания психоневрологического диспансера, 2 здания больницы, нежилое офисное здание, помещение ПФУ, теплотрасса, 3 гражданских автомобиля, 3 военных автомобиля, служебный автомобиль, школа, здание церкви, Дом культуры, ЛЭП.
За сутки 3 человека погибли, 8 получили ранения.
Николаевщина: в полночь в результате падения обломков вражеской ракеты в населенном пункте Привольненской громады повреждены частные дома. Пострадавших нет.
Николаев: вчера днем, 12 октября, враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами города. Пострадавших нет.
Также вчера и сегодня утром зафиксированы артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Также вчера и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины и его акватории. Обошлось без пострадавших.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 100 обстрелов (553 снаряда), из них по г. Херсон — 11 обстрелов (49 снарядов).
Ночью оккупанты ударили по Белозерке. Травмы получили 3 человека, которые находились в своих домах. Среди них – ребенок 2006 года рождения. Им предоставлена помощь на месте. Также под огонь попало здание детского сада.
Чернобаевка снова была под российским ударом. Оккупанты били по домам местных. Травмы несовместимые с жизнью получил 71-летний мужчина. По дороге в больницу он скончался.
Ранение также получил 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. В результате этих и предыдущих "прилетов" повреждены десятки домов в поселке. Отчасти отсутствует свет.
К вечеру оккупанты обстреляли село Никольское. Травмы получил мужчина 1948 года, госпитализация не понадобилась.
За сутки по области: 2 человека погибли, 6 получили ранения, из них один - ребенок.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по центру Покровска на Донетчине утром 13 октября, убив и ранив людей. В городе также есть разрушения.
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