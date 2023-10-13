Ночь в регионах Украины: где были "прилеты" и взрывы

Ночь на 13 октября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (18 взрывов). Враг стрелял из минометов и артиллерии.

В селе Семеновской громады Новгород-Северского района после обстрелов горели 4 частных дома. Без жертв.

Сумщина: утром россияне совершили 1 обстрел Юнаковской громады. Зафиксировано 2 взрыва из гранатомета АГС. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Середино-Будская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).

В результате обстрела повреждены: административное здание, гараж, хозяйственное сооружение; окна в детском саду; помещение, легковой автомобиль, в 5-этажном жилом доме повреждены окна.

Запорожская область: за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 150 ударов по 22 населенным пунктам.

В результате артобстрела Гуляйполя ранения получила 62-летняя женщина.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: сегодня утром взрыв прогремел в Криворожском районе. Информация о последствиях уточняется.

Ночью под вражеским огнем были Никополь и Марганецкая громада.

Российские захватчики били по ним из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Пострадали частный дом и хозяйственное сооружение. Обследование территорий продолжается. К счастью, людей не задело.

Вчера в течение дня враг бил по Никопольщине тяжелой артиллерией. Атаковал также дроном-камикадзе.

В самом Никополе повреждены 2 гостиницы, многоэтажка и 9 частных домов. Изуродованы 5 хозяйственных построек и гараж, газопроводы и линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены 5 домов местных, газопровода, электросети.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак у Ивановки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Вчера в результате ночных обстрелов КАБом поля в с.Подлиман Изюмского района уничтожены посевы.

В с. Рубежное Чугуевского района гражданский мужчина выполнял на территории своего дома ремонтные работы и взорвался на неизвестном взрывном предмете. Госпитализирован.

В Изюмском районе между селами Явирское и Волчий Яр в поле на противопехотной мини ОЗМ-72 взорвался мужчина. Госпитализирован.

Луганщина: по всей линии фронта враг вчера бил из артиллерии, под ударами оказались Невское, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. Так, в Невском зафиксировано два взрыва авиабомб КАБ-500.

Оккупанты продолжают давление на Макеевку и в Кременских лесах – там отбиты пять попыток штурма.

За сутки противник совершил 158 обстрелов (564 снаряда).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне за прошедшие сутки совершили 22 обстрела.

Под огнем – 12 населенных пунктов.

Повреждены 32 жилых дома (из них 7 – многоквартирные), 3 здания психоневрологического диспансера, 2 здания больницы, нежилое офисное здание, помещение ПФУ, теплотрасса, 3 гражданских автомобиля, 3 военных автомобиля, служебный автомобиль, школа, здание церкви, Дом культуры, ЛЭП.

За сутки 3 человека погибли, 8 получили ранения.

Николаевщина: в полночь в результате падения обломков вражеской ракеты в населенном пункте Привольненской громады повреждены частные дома. Пострадавших нет.

Николаев: вчера днем, 12 октября, враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами города. Пострадавших нет.

Также вчера и сегодня утром зафиксированы артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также вчера и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины и его акватории. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 100 обстрелов (553 снаряда), из них по г. Херсон — 11 обстрелов (49 снарядов).

Ночью оккупанты ударили по Белозерке. Травмы получили 3 человека, которые находились в своих домах. Среди них – ребенок 2006 года рождения. Им предоставлена помощь на месте. Также под огонь попало здание детского сада.

Чернобаевка снова была под российским ударом. Оккупанты били по домам местных. Травмы несовместимые с жизнью получил 71-летний мужчина. По дороге в больницу он скончался.

Ранение также получил 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. В результате этих и предыдущих "прилетов" повреждены десятки домов в поселке. Отчасти отсутствует свет.

К вечеру оккупанты обстреляли село Никольское. Травмы получил мужчина 1948 года, госпитализация не понадобилась.

За сутки по области: 2 человека погибли, 6 получили ранения, из них один - ребенок.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по центру Покровска на Донетчине утром 13 октября, убив и ранив людей. В городе также есть разрушения.

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