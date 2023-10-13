Ніч у регіонах України: де були "прильоти" та вибухи

Ніч проти 13 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (18 вибухів). Ворог стріляв із мінометів та артилерії.

У селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району після обстрілів горіли 4 приватні будинки. Без жертв.

Сумщина: зранку росіяни здійснили 1 обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 2 вибухи з гранатомету АГС. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).

Внаслідок обстрілу пошкоджено: адміністративна будівля, гараж, господарча споруда; вікна в дитячому садочку; приміщення, легковий автомобіль, у 5-поверховому житловому будинку пошкоджені вікна.

Запорізька область: минулої доби військовослужбовці РФ завдали 150 ударів по 22 населених пунктах.

Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: сьогодні вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада.

Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило.

Вчора протягом дня ворог цілив по Нікопольщині з важкої артилерії. Атакував також дроном-камікадзе.

У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж, газопроводи та лінію електропередач.

У Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони, електромережі.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Вчора внаслідок нічних обстрілів КАБом поля у с.Підлиман Ізюмського району знищено посіви.

У с. Рубіжне Чугуївського району цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований.

В Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр у полі на протипіхотній міні ОЗМ-72 підірвався чоловік. Госпіталізований.

Луганщина: по всій лінії фронту ворог учора бив з артилерії, під ударами опинилися Невське, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. Так, у Невському зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500.

Окупанти продовжують тиск на Макіївку та в Кремінських лісах – там відбито п’ять спроб штурму.

За добу противник здійснив 158 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни минулої доби здійснили 22 обстріла.

Під вогнем — 12 населених пунктів.

Пошкоджено 32 житлових будинки (з них 7 – багатоквартирні), 3 будівлі психоневрологічного диспансеру, 2 будівлі лікарні, нежитлова офісна будівля, приміщення ПФУ, теплотраса, 3 цивільних автомобіля, 3 військових автомобіля, службовий автомобіль, школа, будівля церкви, Будинок культури, ЛЕП.

За добу 3 людини загинули, 8 дістали поранення.

Миколаївщина: опівночі внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Миколаїв: вчора вдень, 12 жовтня, ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами міста. Постраждалих немає.

Також вчора та сьогодні зранку зафіксовано артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади та його акваторії. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 100 обстрілів (553 снаряди), з них по м. Херсон — 11 обстрілів (49 снарядів).

Вночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали 3 людей, які перебували в своїх домівках. Серед них - дитина 2006 року народження. Їм надано допомогу на місці. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка.

Чорнобаївка знову була під російським ударом. Окупанти гатили по житлу місцевих. Травми несумісні з життям отримав 71-річний чоловік. Дорогою до лікарні він помер.

Поранень також зазнав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Внаслідок цих і попередніх "прильотів" пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.

Надвечір окупанти обстріляли село Микільське. Травми отримав чоловік 1948 року народження, госпіталізація не знадобилася.

За добу по області: 2 людини загинули, 6 дістали поранення, з них — одна дитина.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по центру Покровська на Донеччині вранці 13 жовтня, вбивши і поранивши людей. У місті також є руйнування.

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