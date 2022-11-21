Вітамін С для краси й молодості: все, що ви маєте знати про його користь

Які функції виконує вітамін С та навіщо він потрібен нашій шкірі, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Корисні властивості та джерела вітаміну С

Вітамін С – антиоксидант, який:

стимулює синтез колагену;

контролює вироблення пігменту меланіну, тому входить до складу засобів проти пігментації;

сприяє загоєнню ран;

поліпшує мікроциркуляцію крові;

має протизапальний ефект – усуває подразнення й запалення;

має антиоксидантний ефект – нейтралізує вільні радикали та усуває наслідки хронічного стресу;

бере участь у синтезі вітамінів групи В та амінокислот;

захищає шкіру від ультрафіолету.

Наш організм самостійно виробляє вітамін С, коли ми споживаємо в достатній кількості кріп, петрушку, червоний і зелений перець, помідори, броколі, брюссельську капусту, ріпу, обліпиху, полуницю, цитрусові. Але біодоступність і концентрація вітаміну С у крові залежать від ефективного всмоктування речовин у кишківнику та роботи нирок. Стрес, зловживання алкогольними напоями, куріння, приймання антибіотиків або знеболювальних пігулок знижують біодоступність вітаміну С.

Вітамін С в косметиці

Для шкіри вітамін С – незамінний компонент. Тому він може входити до всіх ваших доглядових засобів, починаючи від пінки для вмивання й закінчуючи сонцезахисним кремом.

Сироватки використовуйте курсом, бо вони містять значно вищу концентрацію вітаміну С, ніж крем або тонік. Якщо у кремі концентрація вітаміну становить близько 3-5%, то у сироватках – від 5 до 30%, в середньому – 10%. Проте дослідження показали, що навіть мінімальна його концентрація (1%) в разі щоденного використання забезпечує антиоксиданту дію.

Правила використання сироватки з вітаміном С: ретельно очищаємо шкіру, тонізуємо, наносимо сироватку, зволожувальний крем, сонцезахисний крем із SPF 30 або вище.

У складі косметики вітамін С та його форми позначаються як:

аскорбінова кислота (Ascorbic Acid или L-Ascorbic Acid);

аскорбілфосфат магнію (Magnesium Ascorbyl Phosphate);

аскорбілфосфат натрію (Sodium Ascorbyl Phosphate);

аскорбілпальмітат (Ascorbyl Palmitate);

3-O етиласкорбінова кислота (3-O Ethyl Ascorbic Acid);

тетрагексілдеціл аскорбат (Tetrahexyldecyl Аscorbate, Ascorbic Tetra-isopalmitate).

Водночас вітамін С добре поєднується з різними інгредієнтами косметики, включно з фруктовими кислотами, ретинолом, ніацинамідом, керамідами, іншими антиоксидантами й вітамінами. Тому ви можете спокійно вводити один засіб із вітаміном С, наприклад, сироватку, до щоденного догляду. Незначне подразнення (пощипування, поколювання) на початку застосування є нормальним, якщо до складу засобу входить висока концентрація вітаміну. За кілька тижнів шкіра адаптується. Але в ідеалі засоби з високим вмістом вітаміну С має призначати косметолог.

Купуючи новий засіб, також звертайте увагу на пакування. В разі контакту з киснем та ультрафіолетом стабільні форми вітаміну С руйнуються. А це означає, що з часом ефективність засобу суттєво знижується. Обирайте непрозорі флакони з дозатором, зберігайте крем або сироватку в темному прохолодному місці, наприклад, у холодильнику для зберігання косметики.

Бережіть себе та свою шкіру!

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