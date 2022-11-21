Вітамін С для краси й молодості: все, що ви маєте знати про його користь

Вітамін С – один із найпопулярніших косметичних інгредієнтів. Входить до складу очисних засобів, зволожувальних кремів, відновлювальних сироваток, живильних масок.
Які функції виконує вітамін С та навіщо він потрібен нашій шкірі, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.
Корисні властивості та джерела вітаміну С
Вітамін С – антиоксидант, який:
- стимулює синтез колагену;
- контролює вироблення пігменту меланіну, тому входить до складу засобів проти пігментації;
- сприяє загоєнню ран;
- поліпшує мікроциркуляцію крові;
- має протизапальний ефект – усуває подразнення й запалення;
- має антиоксидантний ефект – нейтралізує вільні радикали та усуває наслідки хронічного стресу;
- бере участь у синтезі вітамінів групи В та амінокислот;
- захищає шкіру від ультрафіолету.
Наш організм самостійно виробляє вітамін С, коли ми споживаємо в достатній кількості кріп, петрушку, червоний і зелений перець, помідори, броколі, брюссельську капусту, ріпу, обліпиху, полуницю, цитрусові. Але біодоступність і концентрація вітаміну С у крові залежать від ефективного всмоктування речовин у кишківнику та роботи нирок. Стрес, зловживання алкогольними напоями, куріння, приймання антибіотиків або знеболювальних пігулок знижують біодоступність вітаміну С.
Вітамін С в косметиці
Для шкіри вітамін С – незамінний компонент. Тому він може входити до всіх ваших доглядових засобів, починаючи від пінки для вмивання й закінчуючи сонцезахисним кремом.
Сироватки використовуйте курсом, бо вони містять значно вищу концентрацію вітаміну С, ніж крем або тонік. Якщо у кремі концентрація вітаміну становить близько 3-5%, то у сироватках – від 5 до 30%, в середньому – 10%. Проте дослідження показали, що навіть мінімальна його концентрація (1%) в разі щоденного використання забезпечує антиоксиданту дію.
Правила використання сироватки з вітаміном С: ретельно очищаємо шкіру, тонізуємо, наносимо сироватку, зволожувальний крем, сонцезахисний крем із SPF 30 або вище.
У складі косметики вітамін С та його форми позначаються як:
- аскорбінова кислота (Ascorbic Acid или L-Ascorbic Acid);
- аскорбілфосфат магнію (Magnesium Ascorbyl Phosphate);
- аскорбілфосфат натрію (Sodium Ascorbyl Phosphate);
- аскорбілпальмітат (Ascorbyl Palmitate);
- 3-O етиласкорбінова кислота (3-O Ethyl Ascorbic Acid);
- тетрагексілдеціл аскорбат (Tetrahexyldecyl Аscorbate, Ascorbic Tetra-isopalmitate).
Водночас вітамін С добре поєднується з різними інгредієнтами косметики, включно з фруктовими кислотами, ретинолом, ніацинамідом, керамідами, іншими антиоксидантами й вітамінами. Тому ви можете спокійно вводити один засіб із вітаміном С, наприклад, сироватку, до щоденного догляду. Незначне подразнення (пощипування, поколювання) на початку застосування є нормальним, якщо до складу засобу входить висока концентрація вітаміну. За кілька тижнів шкіра адаптується. Але в ідеалі засоби з високим вмістом вітаміну С має призначати косметолог.
Купуючи новий засіб, також звертайте увагу на пакування. В разі контакту з киснем та ультрафіолетом стабільні форми вітаміну С руйнуються. А це означає, що з часом ефективність засобу суттєво знижується. Обирайте непрозорі флакони з дозатором, зберігайте крем або сироватку в темному прохолодному місці, наприклад, у холодильнику для зберігання косметики.
Бережіть себе та свою шкіру!
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