Віддушки в косметиці: що треба знати

Обираючи новий зволожувальний крем, ми оцінюємо пакування, склад, властивості та запах нового засобу. Але саме запах вирішує, придбаємо ми крем чи ні. Тому косметичні бренди тестують сотні віддушок, щоб отримати аромат, який із високою вірогідністю вам сподобається.

Які бувають віддушки та як вони впливають на шкіру, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Віддушки (Parfum, Perfuming agent) – це ароматичні речовини, які виконують три функції:

1. Приховують неприємні, хімічні запахи деяких інгредієнтів.

2. Створюють настрій, викликаючи певні емоції, які згодом "закріпляться" за конкретним засобом, та формують важливі спогади. Наприклад, аромат шампуню Johnson’s® Baby, який "не щипає оченята", – це цінний і приємний спогад про дитинство.

3. Роблять бренд впізнаваним та відмінним від конкурентів.

За різними даними, в косметичній індустрії використовуються близько 3000 віддушок, як синтетичних, так і натуральних. До натуральних належать ефірні олії, деякі з яких містять у своєму складі спирт ліналоол – найпоширеніший алерген. Ліналоол є у складі лавандової олії, олії чайного дерева, олії перцевої м’яти. Натуральні компоненти – не означає безпечні.

Загалом віддушки – це не найстрашніші компоненти, які можуть опинитися у вашому зволожувальному кремі. Проблема в тому, що аромат формують одразу кілька віддушок або навіть кілька десятків віддушок. І якщо у вас виникла алергія, надзвичайно складно зрозуміти, що саме шкірі не сподобалося. Формула аромату найчастіше засекречена.

Щороку кількість людей із гіперчутливою, реактивною шкірою зростає. Однією з можливих причин вважають використання численних доглядових та очищувальних засобів, які містять віддушки, – гелів для душу, шампунів, кремів, олійок, лосьйонів, парфумів тощо.

Що ж робити?

Уважно читати склад косметики, якою користуєтеся. Екстракт троянди – це духмяна сполука, яка є потенційним алергеном. Якщо після використання нового крему чи гелю шкіра почервоніла, з’явилися підшкірні "прищі", лущення, свербіж – відкладіть засіб.

Мінімізуйте кількість доглядових засобів. Базовий набір для догляду за обличчям містить очищувальний гель, тонік, зволожувальний крем, сироватку, пілінг, маску. Пілінг робимо раз на 10-14 днів, маску – 1-2 рази на тиждень. Всі засоби мають бути сумісними, підібраними за вашим типом шкіри з урахуванням наявних проблем чи потреб і правильно використовуватися. Сто десять сироваток і кремів від різних брендів не додадуть вашій шкірі здоров’я, але додадуть вам проблем.

Формувати лінійку доглядових засобів спільно із косметологом.

І хороша новина: віддушки провокують алергію не у всіх. Найчастіше вона виникає у людей, схильних до алергічних реакцій, та у тих, хто має дерматологічні захворювання (послаблений імунітет шкіри, порушена бар’єрна функція).

Список найбільш поширених алергенів-віддушок, яких краще уникати:

alpha isomethylionone – альфа-ізометил іонон;

amyl cinnamal – амілциннамаль;

amylcinnamyl alcohol – амілциннаміловий спирт;

anisyl alcohol – анісовий спирт;

benzyl alcohol – бензиловий спирт;

benzyl benzoate – бензилбензонат;

benzyl cinnamate – бензилциннамат;

benzyl salicylate – бензилсаліцилат;

butylphenyl methylpropional (Lilial) – бутилфеніл метилпропіонал (ліліаль);

cinnamal – циннамаль;

cinnamal alcohol – коричний спирт;

citral – цитраль;

citronellol – цитронеллол;

coumarin – кумарин;

eugenol – евгенол;

evernia furfuracea (treemoss) extract – екстракт деревного моху;

evernia prunastri (oakmoss) extract – екстракт дубового моху;

farnesol – фарнезол;

geraniol – гераніол;

hexyl cinnamal – гексилциннамаль;

hydroxycitronellal – гідроксицитронеллаль;

hydroxyisohexyl 3 – cyclohexene carboxaldehydе (lyral) – гідроксіізогексил 3-циклогексен карбоксальдегід (ліраль), квітковий аромат із нотками конвалії;

isoeugenol – ізоевгенол;

limonene – лімонен;

linalool – ліналоол;

methyl 2-octynoate – метил-2-октіноат.

Любіть себе та свою шкіру!

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