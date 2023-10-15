Контрнаступление ВСУ: Путин сделал циничное заявление

Российский диктатор Владимир Путин считает, что успешное контрнаступление ВСУ провалилось.

Об этом он заявил российским пропагандистам.

"Контрнаступление Украины провалилось полностью, российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии столкновения", — сказал Путин.

В то же время, он отметил, что на отдельных участках боевых действий Украина готовит новые активные наступательные операции.

"Россия соответствующим образом на это реагирует", – коротко добавил он.

Пока диктатор сообщает об "успехах" оккупантов на фронте — в Кремле ищут ему замену. Как пишут западные СМИ, Путин серьезно болен.

Также следует отметить, что по данным Генштаба по состоянию на утро 15 октября, ВСУ за сутки ликвидировали 880 российских солдат.

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