Дата визита президента РФ в Китай уже определена, но в Кремле ее не называют.

На следующей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить Китай.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на помощника президента государства-агрессорки Юрия Ушакова.

Визит Путина в Китай запланирован после его поездки в Кыргызстан, которая намечена на 12–13 октября.

Подготовка к визиту находится в активной фазе, как подтвердил представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что дата визита в Китай уже определена, но так ее и не назвал.

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Во время этого визита предположительно состоится вторая встреча лидеров РФ и Китая в 2023 году. В марте китайский глава Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом.

Октябрьская встреча связана с третьим международным форумом, приуроченным к десятилетию китайской инициативы "Один пояс – один путь". Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия и проведет ряд мероприятий для гостей форума, который состоится 17–18 октября в Пекине.

Россия не принимает непосредственного участия в инициативе "Один пояс – один путь". Очевидно, что поездка Путина в Китай обусловлена его желанием встретиться с Си Цзиньпином.

Напомним, визит Владимира Путина в Кыргызстан станет первой поездкой хозяина Кремля за границу с марта 2023 года, когда Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на его арест.

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