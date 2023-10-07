На день рождения Путин получил сюрприз от Кадырова

В субботу, 7 октября, когда президент Российской Федерации празднует свой 71-й день рождения, президент Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление о предстоящих президентских выборах в России. Он предложил их либо совсем не проводить, либо просто выбрать Путина, сделав его единственным кандидатом.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

"Я предлагаю сейчас, когда идет СВО [то есть специальная военная операция, как официально называют развязанную Кремлем войну в Украине], единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", — подхалимски заявил председатель Чечни.

Кадыров порадовал самолюбие Путина не только этим заявлением, он также поздравил хозяина Кремля в своем Telegram-канале и провел в честь Путина флешмоб в Грозном.

Кто может составить конкуренцию Путину

Владимир Путин официально до сих пор не объявил о своем участии в выборах 2024 года. Однако источники "Медузы" сообщают, что в Кремле рассматривают его переизбрание.

По информации из Кремля, на выборах соперниками Путина могут стать представители КПРФ, ЛДПР и "Новых людей", при этом основным критерием отбора "конкурентов" является их возраст — они не должны быть моложе 70 лет.

По информации "Ведомостей", в Кремле рассматривают возможность выдвижения бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова как "либерального" кандидата на предстоящих выборах, которые запланированы на март 2024 года.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в случае участия Владимира Путина на предстоящих выборах президента никто не сможет составить ему конкуренцию.

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