На день народження Путін отримав сюрприз від Кадирова

У суботу, 7 жовтня, коли президент Російської Федерації святкує свій 71-й день народження, президент Чечні Рамзан Кадиров зробив несподівану заяву про наступні президентські вибори в Росії. Він запропонував їх або зовсім не проводити, або просто вибрати Путіна, зробивши його єдиним кандидатом.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА "Новости".

"Я пропоную зараз, коли йде СВО [тобто спеціальна воєнна операція, як офіційно називають розв'язану Кремлем війну в Україні], одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат — Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори, бо іншої людини у нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну", — підлабузницьки заявив голова Чечні.

Кадиров потішив самолюбство Путіна не тільки цією заявою, він також привітав господаря Кремля у своєму Telegram-каналі та провів на честь Путіна флешмоб у Грозному.

Хто може скласти конкуренцію Путіну

Володимир Путін офіційно досі не оголосив про свою участь у виборах 2024 року. Проте джерела “Медузи” повідомляють, що у Кремлі розглядають його переобрання.

За інформацією з Кремля, на виборах суперниками Путіна можуть стати представники КПРФ, ЛДПР та “Нових людей”, при цьому основним критерієм відбору “конкурентів” є їхній вік — вони не повинні бути молодшими за 70 років.

За інформацією “Відомостей”, у Кремлі розглядають можливість висування колишнього головного редактора “Ехо Москви” Олексія Венедиктова як “ліберального” кандидата на майбутніх виборах, які заплановані на березень 2024 року.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що у разі участі Володимира Путіна на майбутніх виборах президента ніхто не зможе скласти йому конкуренцію.

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