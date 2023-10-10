Путин нашел "крайних" в нападении ХАМАСа на Израиль

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль, назвав это "ярким примером провала политики США".

Такое заявление российский диктатор сделал во время встречи с премьером Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани 10 октября.

Путин принялся утверждать, что Соединенные Штаты в своей политике на Ближнем Востоке якобы игнорировали "интересы палестинского народа".

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"Видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон", – прибег президент РФ к своим традиционным обвинениям в адрес США.

Глава Кремля на этом не остановился и обвинил Штаты, что те "оказывали давление на обе стороны – именно на обе – то одну, то другую – но всякий раз без учета коренных интересов палестинского народа".

Путин отметил, что подразумевает "необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного Палестинского государства".

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия знала о планах ХАМАСа атаковать Израиль. Об этом свидетельствует тот факт, что РФ передала боевикам западное стрелковое вооружение, захваченное на фронте в Украине для проведения ИПСО.

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