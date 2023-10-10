Путін знайшов "крайніх" у нападі ХАМАСУ на Ізраїль

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль, назвавши це "яскравим прикладом провалу політики США".

Таку заяву російський диктатор зробив під час зустрічі із прем'єром Іраку Мухаммедом Шіа Ас-Судані 10 жовтня.

Путін узявся стверджувати, що Сполучені Штати у своїй політиці на Близькому Сході начебто ігнорували "інтереси палестинського народу".

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"Бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики США на Близькому Сході, які намагалися монополізувати врегулювання, але, на жаль, не були стурбовані пошуком компромісів, прийнятних для обох сторін", – вдався президент РФ до своїх традиційних звинувачень на адресу США.

Очільник Кремля на цьому не зупинився і звинуватив Штати, що ті "чинили тиск на обидві сторони – саме на обидві – то одну, то іншу – але щоразу без урахування корінних інтересів палестинського народу".

Путін зазначив, що має на увазі "необхідність реалізації рішення Ради Безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави".

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль. Про це свідчить той факт, що РФ передала бойовикам західне стрілецьке озброєння, захоплене на фронті в Україні задля проведення ІПСО.

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