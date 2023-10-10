У РФ була інформація про напад ХАМАСу на Ізраїль - ГУР

Країна-агресорка РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою в Україні, з метою проведення ІПСО проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 24 каналу.

За його словами, ці факти свідчать про те, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль.

"З цього можна зробити висновки. І є інформація, що держава-агресорка Росія володіла інформацією про плани атак на Ізраїль. Є інформація про взаємодію, зокрема, російських ПВК з бойовиками ХАМАС з приводу обміну досвідом використання російсько-української війни та інших елементів", – заявив він.

Юсов додає, що Путін зацікавлений в загостренні конфліктів у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході.

"Ворог використовує це як продовження війни проти України. Водночас Україна має принципову публічну позицію, наші партнери теж усе розуміють", - додав він.

Представник ГУР також пригадав випадки, коли представники Заходу відмовлялись від подібних контактів, тоді офіційні делегації відвідувати Москву.

"Тому сам факт такої взаємодії – це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародного співтовариства, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть", – підкреслив представник ГУР.

Участь РФ в нападі на Ізраїль

Зазначимо, щонайменше частково до атаки на Ізраїль причетна і Росія. Одна з ознак терористів — це їх показова публічність. Тож з першого дня війни вони поспішили продемонструвати свою силу.

У ЦНС повідомили, що найманці ПВК "Вагнер", які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі військового досвіду бойовикам ХАМАС.

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