Готувалися понад рік: у ХАМАСі розповіли подробиці підготовки до нападу на Ізраїль

Про вторгнення до Ізраїлю знало лише вище командування ХАМАСу.

Член керівництва бойовиків ХАМАС за кордоном Алі Барака заявив, що лише невелика кількість вищих командувачів у Секторі Гази знала про широкомасштабне вторгнення до Ізраїлю, яке відбулось 7 жовтня 2023 року. За його словами, Іран і Хезболла (ліванська ісламістська організація - ред.) не брали участі у вторгненні, але "вони допоможуть, якщо буде потрібно".

Про це Алі Барака розповів у інтерв'ю Associated Press.

Член керівництва бойовиків розповів, що атаку спланували близько шести вищих командувачів ХАМАС у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про точний час вторгнення до Ізраїлю.

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Операцію вторгнення до Ізраїлю під назвою "Буря Аль-Акси" ХАМАС готував понад рік. Алі Барака також сказав, що служби безпеки Ірану нібито не допомагали планувати атаку по Ізраїлю.

"Лише кілька командувачів ХАМАС знали про нульову годину", - сказав Барака.

Він визнав, що іранські та ліванські бойовики допомагали ХАМАС у минулому, але, за його словами, після війни у Секторі Гази 2014 року ХАМАС нібито виробляє власні ракети та самостійно навчає своїх бійців.

Член керівництва бойовиків ХАМАС за кордоном Алі Барака розповів, що в боях проти ЦАГАЛу брали участь майже 2000 бійців ХАМАСу з 40-тисячної армії у Секторі Гази.

Барак також додав, що ХАМАС готовий вести тривалу війну з Ізраїлем, заявивши, що у нього є "арсенал ракет, якого вистачить надовго".

"Ми добре підготувалися до цієї війни і до того, щоб мати справу з усіма сценаріями, навіть зі сценарієм тривалої війни", - резюмував він..

Нагадаємо, за останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі після нападу ХАМАС становить 900 злюдей, ще 2500 – поранено.

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