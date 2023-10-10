У РФ была информация о нападении ХАМАСа на Израиль — ГУР

Путин заинтересован в обострении конфликтов в разных уголках мира

Страна-агрессорка РФ передала террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, захватившееся на поле боя в Украине, с целью проведения ИПСО против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, такие нарративы указывают на то, что Россия знала о планах ХАМАСа атаковать Израиль.

"Из этого можно сделать выводы. И есть информация, что государство-агрессорка Россия владела информацией о планах атак на Израиль. Есть информация о взаимодействии, в частности, российских ПИК с боевиками ХАМАС по поводу обмена опытом использования российско-украинской войны и других элементов", – заявил он.

Юсов добавляет, что Путин заинтересован в обострении конфликтов в разных уголках мира, в том числе и на Ближнем Востоке.

"Враг использует это как продолжение войны против Украины. В то же время у Украины принципиальная публичная позиция, наши партнеры тоже все понимают", — добавил он.

Представитель ГУР также припомнил случаи, когда представители Запада отказывались от подобных контактов, тогда официальные делегации посещали Москву.

"Поэтому сам факт такого взаимодействия – это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессорки. В первую очередь, должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", – подчеркнул представитель ГУР.

Отметим, по меньшей мере, частично к атаке на Израиль причастна и Россия. Один из признаков террористов – это их показательная публичность. Так что с первого дня войны они поспешили продемонстрировать свою силу.

В ЦНС сообщили, что выбывшие из Беларуси в направлении стран Африки наемники ППК "Вагнер" были вовлечены в подготовку и передачу военного опыта боевикам ХАМАС.

Читайте также: