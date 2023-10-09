"Вагнеровцы" готовили ХАМАС к атаке на Израиль – ЦНС

Нападение ХАМАС на Израиль не обошлось без участия "вагнеровцев".

Выбывшие из Беларуси в направлении стран Африки наемники и ЧВК "Вагнер" были вовлечены в подготовку и передачу военного опыта боевикам ХАМАС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и использование малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала.

"Лишь россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки", — говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль: что известно

Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 500 целей палестинских боевиков ХАМАС в ходе ночной атаки по Сектору Газы. Последствия ударов были запечатлены на видео.

Нападение ХАМАС на Израиль стало самым большим нападением на евреев после Холокоста.

Президент Ирана Эбрагим Раиси в своей соцсети опубликовал сообщение, в котором поздравляет ХАМАС с победой в войне против Израиля.

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