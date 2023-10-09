"Вагнерівці" готували ХАМАС до атаки на Ізраїль - ЦНС

Напад ХАМАС на Ізраїль не обійшовся без УЧАСТІ "вагнерівців".

Найманці ПВК "Вагнер", які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі військового досвіду бойовикам ХАМАС.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

"Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його “вагнерівці” і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки", - йдеться у повідомленні.

Напад ХАМАС на Ізраїль: що відомо

Армія оборони Ізраїлю заявила, що уразила понад 500 цілей палестинських бойовиків ХАМАС під час нічної атаки по Сектору Гази. Наслідки ударів були зафіксовані на відео.

Напад ХАМАС на Ізраїль став найбільшим нападом на євреїв після Голокосту.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі в своїй соцмережі опублікував допис, в якому вітає ХАМАС з перемогою у війні проти Ізраїлю.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.