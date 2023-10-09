Президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війни проти Ізраїлю - ЗМІ

Президент Ірану Ебрагім Раїсі в своїй соцмережі опублікував допис, в якому вітає ХАМАС з перемогою у війні проти Ізраїлю.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війни проти Ізраїлю. Водночас в коментарях Ебрагім Раїсі назвав атаку бойовиків “проявом опору неміцному сіоністському режиму”.

Проте згодом допис, який був опублікований в соцмережі, видалили.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю завдала ударів по Газі, внаслідок чого могли загинути дві українки. Країна зібрала 100 тисяч резервних військ поблизу кордону із сектором Гази.

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