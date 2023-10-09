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Суд закрив справу "Роттердам+": прокурор САП оскаржить рішення

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Суд закрив справу "Роттердам+": прокурор САП оскаржить рішення

Справу справу Роттердам+ закрили

Серед підозрюваних - 6 осіб.

Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+". 

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомили у САП, указане рішення ухвалили з окремою думкою одного з суддів колегії.

"9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру", – йдеться у повідомленні. 

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, у списку підозрюваних – шестеро осіб. Їхні дії кваліфіковано за кримінальною статтею про зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

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Дата публікації
Перегляди
964
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