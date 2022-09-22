Розслідування у справі "Роттердам+" звершене: хто серед підозрюваних

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 вересня завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали для ознайомлення стороні захисту.

Зауважимо, що після рішення Апеляційної палати ВАКС керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У списку підозрюваних – шестеро осіб. Їхні дії кваліфіковано за кримінальною статтею про зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Серед підозрюваних:

ексголова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

директор ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" – член НКРЕКП);

начальник відділу НКРЕКП;

керівник управління НКРЕКП;

заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України;

директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

В чому суть і шкода формули "Роттердам+"

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Нагадаємо, що 2016 року задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію НКРЕКП затвердила формулу "Роттердам+". За версією слідства, у формулу були закладені витрати, яких насправді не існувало. Йдеться про витрати на транспортування вугілля до України з порту у Роттердамі.

У результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 18 млрд грн. Це підтверджено висновком експертизи. У НАБУ зауважили, що завдані через застосування формули у 2018-2019 роках збитки будуть розслідувані в окремому провадженні.

Хто вигадав формулу

За даними слідства, ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенерувальних компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, через яких ПАТ "Центренерго" незаконно переплатило за природний газ 8,25 млн грн.

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