Ізраїль відбив захоплені бойовиками населені пункти

Армія все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі.

Армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Газа.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, пише The Guardian.

Наразі здійснюється евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Сектором Газа.

Зазначається, що Ізраїль все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі. Зокрема, вчора там сталося кілька локальних інцидентів, але бойових дій немає.

Хагарі також зазначив, що армія оборони Ізраїлю здійснює інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа кожні чотири години. Ізраїль націлений тільки на місця, де присутні терористи. Країна атакує сотні цілей і вже йдеться про сотні загиблих терористів.

Нагадаємо:

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Гази — було завдано масованих ракетних ударів, після яких розпочалося наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну, було запроваджено в дію "пункт 40 Алеф".

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