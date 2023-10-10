В Карпатах ударили первые морозы: невероятные фото с горы Пип Иван

На вершине горы – туман.
Во вторник, 10 октября, на горе Поп Иван в украинских Карпатах ударил мороз: температура воздуха опустилась до -5°.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Утром на вершине зафиксирована ограниченная видимость и туман.
"По состоянию на 9:00 10 октября на горе Поп Иван Черногорский – туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 м/с. Температура воздуха – 5° мороза", — говорится в сообщении.
Вчера, 9 октября, на горе была зафиксирована минусовая температура воздуха. Накануне столбики термометров показывали 6° мороза.
Как сообщалось, синоптики предупреждали, что в Украину движется похолодание из Арктики. Да, ожидается похолодание и сильный ветер от 9 октября в течение нескольких дней, однако потом потеплеет иногда даже до +22 градусов.