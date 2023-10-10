В Карпатах ударили первые морозы: невероятные фото с горы Пип Иван

Во вторник, 10 октября, на горе Поп Иван в украинских Карпатах ударил мороз: температура воздуха опустилась до -5°.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Утром на вершине зафиксирована ограниченная видимость и туман.

"По состоянию на 9:00 10 октября на горе Поп Иван Черногорский – туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 м/с. Температура воздуха – 5° мороза", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван утром 10 октября. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Вчера, 9 октября, на горе была зафиксирована минусовая температура воздуха. Накануне столбики термометров показывали 6° мороза.

Фото с горы Поп Иван 9 октября. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, синоптики предупреждали, что в Украину движется похолодание из Арктики. Да, ожидается похолодание и сильный ветер от 9 октября в течение нескольких дней, однако потом потеплеет иногда даже до +22 градусов.

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