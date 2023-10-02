Календарь постов на 2024 год: сохраните эти даты, чтобы не забыть

Посты — это особые периоды года, когда верующие соблюдают строгие правила питания для очищения души и тела. В такие дни следует не только вводить ограничения в пище, но и посвящать свободное время молитвам.

Пост может длиться один день (однодневный) или целый период времени (многодневный). В такие моменты верующие отказываются от еды животного происхождения, ходят в храмы, молятся и воздерживаются от ссор. В периоды поста Церковь запрещает проводить громкие вечеринки, развлекаться, веселиться. Если вы соблюдаете эти правила, стоит знать, когда будут посты в 2024 году.

Календарь постов на 2024 год.

Великий пост: 18 марта — 4 мая

Самый длинный пост в церковном календаре, предшествующий Пасхе. В общей сложности он занимает 48 дней и всегда начинается в понедельник (за семь недель до Воскресения Господня) и завершается в субботу.

Великий пост считают и одним из самых строгих, ведь в его первый день следует полностью отказаться от еды и пить только воду. Во вторник, среду, четверг и пятницу можно есть только сухую пищу (хлеб, соль, сырые овощи и фрукты), а в субботу и воскресенье разрешается небольшое количество горячей пищи на масле.

На вторую и шестую неделю поста верующие могут есть только сухую пищу в понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг разрешаются теплые блюда, но без растительного масла, а на выходные уже с растительным маслом.

Страстная седмица (последняя неделя поста) очень суровая, ведь разрешается только сухая пища во все дни, кроме пятницы. До выноса плащаницы из храма вообще отказываются от еды.

На большие церковные праздники, приходящиеся на период Великого поста, разрешается рыба. Это Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта) и Вербное воскресенье (воскресенье за неделю до Пасхи). В Лазареву субботу (накануне Вербного воскресенья) можно добавить в свой рацион рыбную икру.

Петров пост: отменен

Посты 2024 года / Фото: pixabay.com

В 2024 году Петров пост был отменен ПЦУ, потому что этот пост, как пояснили в пресс-службе, он должен начинаться через неделю после Пятидесятницы (23 июня 2024 года) и заканчиваться на праздник Петра и Павла (29 июня 2023 года), поэтому не будет созданы необходимые условия для соблюдения поста.

Успенский пост 2024 года: 1 — 14 августа

Этот пост был установлен в честь Успения Пресвятой Богородицы и он кратчайший. Ежегодно он длится всего две недели.

Несмотря на такую продолжительность, пост достаточно суров. В понедельник, среду и пятницу можно есть только сухую пищу, во вторник и четверг разрешается добавлять горячие блюда без масла, а на выходные с маслом.

В праздник Преображения Господня (6 августа 2024 года) Церковь также позволяет употреблять в пищу рыбу.

Рождественский пост: 15 ноября — 24 декабря

Последний многодневный пост года, считающийся вторым по продолжительности. Начало приходится на 15 ноября, вне зависимости от дня недели. Продолжительность Рождественского поста – 40 дней. Пост достаточно суров, хотя существуют и определенные послабления.

Так с 15 ноября до Дня святого Николая (6 декабря) можно есть горячие блюда без масла в понедельник, а во вторник, четверг и на выходные можете добавлять даже рыбу. В среду и пятницу только сухая еда.

С 7 декабря по 19 декабря 2024 года во вторник и четверг разрешены горячие блюда с маслом, но рыбу лучше убрать из рациона.

С 20 декабря по 24 декабря в понедельник, среду и пятницу разрешено есть только сухую пищу, во вторник и четверг — горячую пищу без масла, а на выходные с маслом.

В Сочельник (24 декабря) нельзя есть до появления на небе первой звезды, а после этого вся семья садится за праздничным столом, на котором обязательно должно быть 12 постных блюд.

Церковь позволяет есть рыбу на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) и День святого Николая (6 декабря), независимо от того, какой это день недели.

Какие однодневные посты 2024 года

Также есть посты, которые длятся всего один день. В 2024 году они будут выпадать на следующие дни:

Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Апостола Иоанна Богослова — 8 мая и 26 сентября;

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября;

Святителя Николая — 6 декабря .

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