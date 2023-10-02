Календар постів на 2024 рік: збережіть собі ці дати, щоб не забути

Пости — це особливі періоди року, коли віряни дотримуються суворих правил щодо харчування для очищення душі та тіла. В такі дні потрібно не лише вводити обмеження в їжі, але й присвячувати вільний час молитвам.

Піст може тривати один день (одноденний) або цілий період часу (багатоденний). В такі моменти віряни відмовляються від їжі тваринного походження, ходять до храмів, моляться та утримуються від сварок. В періоди посту Церква забороняє проводити гучні вечірки, розважатися, веселитися. Якщо ви дотримуєтеся цих правил, варто знати, коли будуть пости 2024 року.

Календар постів на 2024 рік: багатоденні

Великий піст: 18 березня — 4 травня

Найдовший піст у церковному календарі, який передує Великодню. В загальному він займає 48 днів і завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Господнього) та завершується в суботу.

Великий піст вважають і одним з найсуворіших, адже в його перший день слід повністю відмовитися від їжі і пити лише воду. У вівторок, середу, четвер та п'ятницю дозволено їсти лише суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі і фрукти), а в суботу і неділю дозволяється невелика кількість гарячої їжі на олії.

На другий та шостий тиждень посту віряни можуть їсти лише суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю. В вівторок і четвер дозволяються теплі страви, але без олії, а на вихідні вже з олією.

Пристрасна седмиця (останній тиждень посту) дуже сувора, адже дозволяється лише суха їжа в усі дні, крім п'ятниці. До виносу плащаниці з храму взагалі відмовляються від їжі.

На великі церковні свята, які припадають на період Великого посту, дозволяється риба. Це — Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня). У Лазареву суботу (напередодні Вербної неділі) можна додати до свого раціону рибну ікру.

Петрів піст: скасовано

Пости 2024 року / Фото: pixabay.com

2024 року Петрів піст було скасовано ПЦУ, тому що цей піст, як пояснили у пресслужбі, він повинен починатися за тиждень після П'ятидесятниці (23 червня 2024 року) і закінчуватися на свято Петра і Павла (29 червня 2023 року), тому не буде створено необхідних умов для дотримання посту.

Успенський піст 2024 року: 1 — 14 серпня

Цей піст було встановлено на честь Успіння Пресвятої Богородиці і він є найкоротшим. Щороку він триває лише два тижні.

Незважаючи на таку тривалість, піст досить суворий. В понеділок, середу і п'ятницю можна вживати лише суху їжу, у вівторок та четвер дозволяється додавати гарячі страви без олії, а на вихідні з олією.

На свято Преображення Господнього (6 серпня 2024 року) Церква також дозволяє вживати в їжу рибу.

Різдвяний піст: 15 листопада — 24 грудня

Останній багатоденний піст року, який вважається другим за тривалістю. Початок припадає на 15 листопада, незалежно від дня тижня. Тривалість Різдвяного посту — 40 днів. Піст досить суворий, хоча існують і певні послаблення.

Так від 15 листопада до Дня святого Миколая (6 грудня) можна вживати гарячі страви без олії у понеділок, а у вівторок, четвер та на вихідні можете додавати навіть рибу. В середу та п'ятницю лише суха їжа.

Від 7 грудня до 19 грудня 2024 року у вівторок та четвер дозволені гарячі страви з олією, але рибу краще прибрати з раціону.

Від 20 грудня до 24 грудня в понеділок, середу і п'ятницю дозволено їсти лише суху їжу, в вівторок та четвер — гарячу їжу без олії, а на вихідні з олією.

В Святвечір (24 грудня) не можна їсти до появи на небі першої зірки, а після цього вся сім'я сідає за святковим столом, на якому обов'язково повинно бути 12 пісних страв.

Церква дозволяє їсти рибу на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) і День святого Миколая (6 грудня), незалежно від того, який це день тижня.

Які є одноденні пости 2024 року

Також є пости, які тривають всього лише один день. 2024 року вони випадатимуть на такі дні:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Апостола Іоанна Богослова — 8 травня та 26 вересня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;

Святителя Миколая — 6 грудня.

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