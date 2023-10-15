В Херсоне раздался мощный взрыв во время тревоги

В некоторых районах Херсона исчезло электричество, есть перебои с водой.
В Херсоне утром 15 октября раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги. В городе и области продолжается тревога.
Об этом сообщил руководитель ГВА Роман Мрочко.
По его словам, сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество, есть перебои с водой.
"Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", – добавил он.
Напомним, оккупанты ночью 15 октября атаковали село на Харьковщине авиабомбой — что известно о жертвах и последствиях.
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