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В Херсоне раздался мощный взрыв во время тревоги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1999
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздался мощный взрыв во время тревоги

Херсон / Фото: Associated Press

В некоторых районах Херсона исчезло электричество, есть перебои с водой.

В Херсоне утром 15 октября раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги. В городе и области продолжается тревога.

Об этом сообщил руководитель ГВА Роман Мрочко.

По его словам, сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество, есть перебои с водой.

"Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", – добавил он.

Напомним, оккупанты ночью 15 октября атаковали село на Харьковщине авиабомбой — что известно о жертвах и последствиях.

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Дата публикации
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