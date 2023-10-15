У Херсоні пролунав потужний вибух під час тривоги

У деяких районах Херсона зникла електрика, є перебої з водою.

У Херсоні вранці 15 жовтня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги. У місті та області все ще триває тривога.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

За його словами, одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.

"Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", - додав він.

Нагадаємо, окупанти вночі 15 жовтня атакували село на Харківщині авіабомбою - що відомо про жертв та наслідки.

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