У Херсоні пролунав потужний вибух під час тривоги

У деяких районах Херсона зникла електрика, є перебої з водою.
У Херсоні вранці 15 жовтня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги. У місті та області все ще триває тривога.
Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
За його словами, одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.
"Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", - додав він.
Нагадаємо, окупанти вночі 15 жовтня атакували село на Харківщині авіабомбою - що відомо про жертв та наслідки.
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