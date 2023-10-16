У Хмельницькому пролунали звуки вибухів - ЗМІ

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками.
У ніч проти 16 жовтня 2023 року у Хмельницькому прозвучали вибухи.
Про це інформують місцеві ЗМІ.
Також про звуки вибухів повідомляють моніторингові канали.
Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.
Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
У низі українських областей розпочалися відбої повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.
Читайте також: