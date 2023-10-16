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У Хмельницькому пролунали звуки вибухів - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5547
Час на прочитання
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У Хмельницькому пролунали звуки вибухів - ЗМІ

В частині українських областей лунає повітряна тривога / Фото: Getty Images

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками.

У ніч проти 16 жовтня 2023 року у Хмельницькому прозвучали вибухи.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Також про звуки вибухів повідомляють моніторингові канали. 

Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. 

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У низі українських областей розпочалися відбої повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

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Перегляди
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