У Хмельницькому пролунали звуки вибухів - ЗМІ

У ніч проти 16 жовтня 2023 року у Хмельницькому прозвучали вибухи.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Також про звуки вибухів повідомляють моніторингові канали.

Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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У низі українських областей розпочалися відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.

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