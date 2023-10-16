Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна не діяти, інакше відпущена енергія може буквально розірвати людину зсередини. Необхідно "виловлювати" негативні думки й перетворювати їх на позитивні, змінюючи знак перед ними з "мінуса" на "плюс". Можна ухвалювати складні рішення, які довго відкладалися на потім.

Символ дня: леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий, бурштиновий і вохра.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і призвести до серйозних ускладнень, тому краще їх не запускати.

Харчування дня: не можна зловживати алкоголем – втім, ця порада актуальна і будь-якого іншого дня.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може принести безгрошів'я і хвороби.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай плодів із дерев і чагарників.

Магія та містика дня: можна робити захисні амулети з трав.

Сни дня: сни з негативним сюжетом зазвичай свідчать про те, що людині не вистачає моральних сил – необхідно їх відновлювати.

Табу дня: у жодному разі не можна послаблювати лещата, які стримують негативні емоції.

Цитата дня: "Намагайтеся отримати те, що любите, інакше доведеться полюбити те, що отримали" (Бернард Шоу).

Читайте також: