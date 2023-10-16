Астрологический прогноз на 16 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя бездействовать, иначе отпущенная энергия может буквально разорвать человека изнутри. Необходимо "отлавливать" негативные мысли и превращать их в позитивные, меняя знак перед ними с "минуса" на "плюс". Можно принимать сложные решения, которые долго откладывались на потом.

Символ дня: Леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливые цвета дня: желтый, золотой, янтарный и охра.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.

Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем – впрочем, этот совет актуален и в любой другой день.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести безденежье и болезни.

Дачные работы дня: можно собирать урожай плодов с деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно делать защитные амулеты из трав.

Сны дня: сны с негативным сюжетом, как правило, свидетельствует о том, что человеку не хватает моральных сил – необходимо их восстанавливать.

Табу дня: ни в коем случае нельзя ослаблять узду, которая сдерживает негативные эмоции.

Цитата дня: "Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили" (Бернард Шоу).

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