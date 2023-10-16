Астрологический прогноз на 16 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя бездействовать, иначе отпущенная энергия может буквально разорвать человека изнутри. Необходимо "отлавливать" негативные мысли и превращать их в позитивные, меняя знак перед ними с "минуса" на "плюс". Можно принимать сложные решения, которые долго откладывались на потом.
Символ дня: Леопард.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливые цвета дня: желтый, золотой, янтарный и охра.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.
Питание дня: нельзя злоупотреблять алкоголем – впрочем, этот совет актуален и в любой другой день.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может принести безденежье и болезни.
Дачные работы дня: можно собирать урожай плодов с деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно делать защитные амулеты из трав.
Сны дня: сны с негативным сюжетом, как правило, свидетельствует о том, что человеку не хватает моральных сил – необходимо их восстанавливать.
Табу дня: ни в коем случае нельзя ослаблять узду, которая сдерживает негативные эмоции.
Цитата дня: "Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили" (Бернард Шоу).
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024-й и кому особенно повезет в это время
- Растущая Луна 15-27 октября 2023 года: что нас ждет в это время
- Зодиакальный гороскоп на октябрь 2023 года для всех 12 знаков
- Лунное затмение 28 октября 2023 года: что нас ждет в это время