Кровавая атака ХАМАС разрушила отношения Нетаньяху и Путина — WSJ

Путин — один из немногих мировых лидеров, не выразивший соболезнования Нетаньяху из-за гибели израильтян во время нападения ХАМАС.

После нападения боевиков ХАМАС дипломатическим отношениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского президента-диктатора Владимира Путина пришел конец.

Об этом говорится в статье Wall Street Journal.

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Авторы издания обращают внимание, что Нетаньяху поддерживал с РФ отношения, даже несмотря на полномасштабное вторжение Путина в Украину и укрепление отношений с врагом Израиля — Ираном. Из-за "теплых отношений" с Россией Нетаньяху отказался оказывать Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны.

"Теперь после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль эти разговоры, похоже, прекратились", — говорится на сайте.

Журналисты отмечают, что Путин — один из немногих мировых лидеров, не выразивший соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время атаки 7 октября.

"Прекращение соглашения между Россией и Израилем подчеркивает более широкие тектонические сдвиги, происходящие в роли России на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин начал войну в Украине", — считают авторы информационного агентства.

Как ранее сообщалось, Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну.

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