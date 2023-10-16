Почему ХАМАС воюет против Израиля: история их конфликта

В 2023 году на территории Израиля и сектора Газа разразился очередной конфликт. Террористы ХАМАС называют Израиль "оккупантами" и требуют покинуть "их территории". Израиль же считает эти земли своими.

Корреспондент ТСН Ирина Коваленко исследовала причины конфликта между Израилем и Палестиной.

Две тысячи лет гонений евреев: как они потеряли свое государство

Более тысячи лет назад на современной территории Израиля располагалось Израильское царство. Впоследствии царство захватил Вавилон. А потом эти земли стали Иудеей – провинцией Римской империи. Очень воинственной провинцией. В результате очередной войны с римлянами нападавшие разрушили главную святыню иудаизма – Еврейский храм. От которого осталась – только одна стена. Теперь мы знаем это, как Стену плачу. И с 69 года нашей эры – евреи путешествуют по странам мира без своего государства. Почти две тысячи лет гонений и переселений.

Как возникла идея создания современного Израиля

В 1896 году еврей Теодор Герцль пришел к мнению, что в собственном национальном еврейском государстве никто евреям не будет оказывать притеснений. Так и возник сионизм. Теодор Герцль издал брошюру под названием "Иудейское государство". Где он предлагал Франции, Германии, Великобритании предоставить евреям землю для создания своего государства. Варианты – Аргентина и Палестина.

И как раз в то время войска Антанты во время Первой мировой выбили Османскую империю из Иерусалима. И контроль над территорией, уже долгое время именовавшейся Палестиной, получила Великобритания. И она была не против образования здесь израильского государства. Но против были арабы. Именно они были хозяевами этой земли к османам. И с 7 века считали Палестину своей. Хотя государства – так и не создали.

Война между Израилем и ХАМАСом / Фото: Associated Press

Первая Алия, то есть возвращение евреев в землю обетованную, началась после Первой мировой. И что интересно – евреи, переселяясь, покупали себе землю, где планировали жить. Начали возникать конфликты.

Все изменилось в 1947 году, когда Генассамблея ООН, учитывая невероятные страдания евреев во время Холокоста во Второй мировой, объявила план распределения Палестины на еврейское и арабское государства. Советский Союз, между прочим, все время находящийся на стороне арабов — вдруг тоже сказал "да".

Война Израиля за независимость

14 мая 1948 года Еврейский национальный совет провозгласил создание государства Израиль. А уже в ночь на 15 мая египетские самолеты бомбили Тель-Авив. Армии 5 арабских государств – Египта, Иордании, Ирака, Сирии и Ливана – ввели войска.

Эта палестинская война в истории евреев называется войной за независимость. Израиль выстоял и забрал часть территорий, выделенных ООН для палестинского государства, и стал контролировать часть Иерусалима.

Следующий глобальный конфликт, известный как "шестидневная война", полностью инспирирован Москвой. Советские дипломаты убедили Египет и Сирию, что Израиль – задумал нападение. Египет направил требование к ООН убрать миротворцев, патрулировавших линию прекращения огня – и ООН их вывела. Далее – 5 арабских стран объявили мобилизацию. Кремль разорвал с Израилем дипломатическую связь и насытил Египет своим оружием. Тогда Израиль нанес внезапный удар по египетским аэродромам и победил в войне.

Как завершились конфликты

"Ситуация, которая сложилась ныне окончательно сформировалась с 1988 года: когда в Алжире было провозглашено Палестинское государство на Западной стороне Иордана и секторе Газа. Из которых — Израиль добровольно вывел все свои поселения. Это государство признали 138 государств — из 193", — отмечает Ирина Коваленко.

В 2012 году по итогам голосования в Генассамблее — ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций, не являющейся его членом.

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

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Напомним, почему война в Израиле выгодна России и как в Кремле этим могут воспользоваться.

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