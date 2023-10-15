Израиль возобновил водоснабжение на юге Сектора Газа — Белый дом

По заявлению советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, Израиль возобновил водоснабжение на юге Сектора Газа.

Об этом сообщил Джейк Салливан CNN.

По словам советника Белого дома, израильские коллеги сообщили ему об открытии водопровода в южной части Газы.

Впоследствии офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подтвердил CNN, что страна возобновила водоснабжение в южную часть анклава.

В то же время директор Палестинского водного управления сказал, что он не может подтвердить эти заявления, поскольку электричество не восстановлено.

По информации Times of Israel, Тель-Авив позволит доставлять еду, воду и лекарства в Сектор Газа, однако страна не берет на себя обязательства пропускать электроэнергию и топливо, на которые не распространяются те же правила законов о вооруженном конфликте.

Напомним, 15 октября с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары. Впоследствии произошли нападения с использованием стрелкового оружия на израильские военные посты вдоль границы с Ливаном.

Тем временем в штаб-квартиру временных сил ООН в Эн-Накуре на границе с Израилем попала ракета.

Читайте также: