Представник Папи Римського запропонував обміняти себе на полонених ХАМАСом дітей

Представник Папи Франциска у Єрусалимі кардинал П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, яких ХАМАС взяв у заручники й утримує в Секторі Гази.

Про це пише Reuters з посиланням на його заяву під час відеоконференції з журналістами в Італії.

"Я готовий до обміну, до будь-чого, якщо це допоможе звільнити та повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність", 0 сказав він.

Піццабалла також наголосив, що у першу чергу необхідно домогтися звільнення заручників, "інакше ескалацію неможливо зупинити".

"Ми готові допомогти, навіть я особисто", - додав патріарх.

Однак він підкреслив, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з угрупованням ХАМАС.

"Ви не можете говорити з ХАМАС. Це дуже важко", - сказав П’єрбаттіста.

За даними Reuters, близько 200 ізраїльтян були захоплені в заручники, близько десятка з них – діти.

П’єрбаттіста Піццабалла контролює діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі, регіоні, де проживає приблизно 300 000 римо-католиків.

Нагадаємо, МЗС Ірану заявило, що ХАМАС нібито готовий звільнити заручників, і назвало головну умову.

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